Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

HANGİ NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN KADIN SAYISI DİĞER ÜÇÜNDEN DAHA AZDIR?

A-NOBEL FİZYOLOJİ VEYA TIP ÖDÜLÜ

B-NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ

C-NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ

D-NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ

CEVAP:B