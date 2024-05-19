TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü ve deyim vardır? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

TDK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ'NDE HANGİ KELİMENİN GEÇTİĞİ BİR ATASÖZÜ VE DEYİM VARDIR?

A-MUZ

B-ÇİLEK

C-KİRAZ

D-PORTAKAL

CEVAP: KİRAZ