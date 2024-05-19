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TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü ve deyim vardır?

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü ve deyim yoktur? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 22:36 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 22:40
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü ve deyim vardır?

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TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü ve deyim vardır? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

TDK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ'NDE HANGİ KELİMENİN GEÇTİĞİ BİR ATASÖZÜ VE DEYİM VARDIR?

A-MUZ

B-ÇİLEK

C-KİRAZ

D-PORTAKAL

CEVAP: KİRAZ

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