Su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan, misina ağından çeşitli boyutlarla örülmüş, ucuna kurşun ağırlık takılan av malzemesinin adı nedir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA KULLANIMI YASAK OLAN, MİSİNA AĞINDAN ÇEŞİTLİ BOYUTLARLA ÖRÜLMÜŞ, UCUNA KURŞUN AĞIRLIK TAKILAN AV MALZEMESİNİN ADI NEDİR?

A-DALAVERE

B-LAGALUGA

C-TIRIVIRI

D-FASAFİSO

CEVAP: C