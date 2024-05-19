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Su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan, misina ağından çeşitli boyutlarla örülmüş, ucuna kurşun ağırlık takılan av malzemesinin adı nedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 22:06 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 22:08
Su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan, misina ağından çeşitli boyutlarla örülmüş, ucuna kurşun ağırlık takılan av malzemesinin adı nedir?

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Su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan, misina ağından çeşitli boyutlarla örülmüş, ucuna kurşun ağırlık takılan av malzemesinin adı nedir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA KULLANIMI YASAK OLAN, MİSİNA AĞINDAN ÇEŞİTLİ BOYUTLARLA ÖRÜLMÜŞ, UCUNA KURŞUN AĞIRLIK TAKILAN AV MALZEMESİNİN ADI NEDİR?

A-DALAVERE

B-LAGALUGA

C-TIRIVIRI

D-FASAFİSO

CEVAP: C

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