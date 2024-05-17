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Kardeşlerim 129. bölümde heyecan dorukta: Oğulcan, Ömer ile Süsen’i barıştırmaya çalışıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Peki Kardeşlerim 129. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 13:43 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 13:43
Kardeşlerim 129. bölümde heyecan dorukta: Oğulcan, Ömer ile Süsen’i barıştırmaya çalışıyor!

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Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken, şahit oldukları manzaranın şokunu yaşayan çocukları sakinleştirmek Akif'e düşer.

Ayaz, Cansu ve Sarp cephesindeki birtakım gerçekler su yüzüne çıkar. Emin'in Orhan için yaptığı sinsi plan, Ayten ve Orhan cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

Ömer'le Süsen'i barıştırmak isteyen Oğulcan, yine kendinden bekleneni yapar. Nebahat'in hamileliği, Akif'te esmeye başlayan değişim rüzgarlarını da beraberinde getirir.

Okuldan sonra taksiye çıkan Ömer, aracına binen belalı adamlar yüzünden bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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