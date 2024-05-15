Survivor 2024 final tarihi ne zaman, belli oldu mu? Survivor All Star ne zaman bitecek, bu sene büyük ödül ne olacak? Kalan yarışmacılar...

Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı! Geçen sezon, finale adını yazdıran Nefise ve Özgür arasındaki nefes kesen sms mücadelesiyle hafızalara kazınmıştı ve zafer Nefise'nin olmuştu.
Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı! Geçen sezon, finale adını yazdıran Nefise ve Özgür arasındaki nefes kesen sms mücadelesiyle hafızalara kazınmıştı ve zafer Nefise'nin olmuştu.
SURVİVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BİTECEK?
Survivor 2024 finali henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlendi. Finaliyle birlikte büyük ödülün de açıklanması bekleniyor.
Bu yıl da haziran ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yeni döneme başlayan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı.
Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yeni kurala göre artık kadın ve erkek yarışmacıların isimlerinin yazılacağı açıklandı. Yapılan oylama sonucu Özgür 4 oy aldı. Bu sonuçla Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Özgür olarak belirlendi.
YENİ KIRMIZI TAKIM
Nefise
Ogeday
Batuhan
Aleyna
Damla Can
Yunus Emre
YENİ MAVİ TAKIM
Seda
Nagihan
Hilmicem
Atakan
Özgür
Merve