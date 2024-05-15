Survivor 2024 final tarihi ne zaman, belli oldu mu? Survivor All Star ne zaman bitecek, bu sene büyük ödül ne olacak? Kalan yarışmacılar...

Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yeni kurala göre artık kadın ve erkek yarışmacıların isimlerinin yazılacağı açıklandı. Yapılan oylama sonucu Özgür 4 oy aldı. Bu sonuçla Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Özgür olarak belirlendi.