Kuruluş Osman 160. bölüm nefes kesecek: Osman Bey’in hedefinde Mekece Kalesi var!

Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Mekece Kalesi'ni kendisine av bellediğini söyleyen Osman Bey, kaleyi ele geçirmek için nasıl bir yol izleyecektir?

GONCA HATUN'UN ZOR ANLARI

Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Bir yanda sevdiği adam diğer yanda ata ocağı olan Gonca Hatun bu durumla nasıl baş edecektir?

BALA VE MELİKE HATUNLAR ARASINDA NELER OLACAK?

Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?