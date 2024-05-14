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Kuruluş Osman 160. bölüm nefes kesecek: Osman Bey’in hedefinde Mekece Kalesi var!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 15 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 160. bölümünde Osman Bey, Mekece Kalesi’ne yürümek için planlar yaparken Bala Hatun ise Melike Hatun’la karşı karşıya gelir. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 13:33 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 13:33
Kuruluş Osman 160. bölüm nefes kesecek: Osman Bey’in hedefinde Mekece Kalesi var!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Mekece Kalesi'ni kendisine av bellediğini söyleyen Osman Bey, kaleyi ele geçirmek için nasıl bir yol izleyecektir?

GONCA HATUN'UN ZOR ANLARI

Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Bir yanda sevdiği adam diğer yanda ata ocağı olan Gonca Hatun bu durumla nasıl baş edecektir?

BALA VE MELİKE HATUNLAR ARASINDA NELER OLACAK?

Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?

ORHAN BEY, ULCAY'I ALT EDEBİLECEK Mİ?

Orhan Bey Ulcay'ın inine gitmiştir. Orhan Bey Ulcay'ı ele geçirebilecek midir?

GÜNDÜZ BEY'İN KARARI NE OLACAKTIR?

Yakup Bey ve İbrahim Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmak için Gündüz Bey'i yanlarına çekmeye çalışırlar. Gündüz Bey'i nasıl bir kozla yanlarına çekmeye çalışacaklardır?

OSMAN BEY İKİ BÜYÜK BEYE KARŞI GALİP GELEBİLECEK MİDİR?

Yakup Bey ve İbrahim Bey oyunlarını kurarken, Osman Bey de kendi hamlesi için hazırlanmaktadır. Osman Bey'in hamlesi nedir? İki büyük beye karşı galip gelebilecek midir?

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