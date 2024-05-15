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Aldatmak 69. bölümde neler olacak? Sezai’den Güzide için son bir hamle!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın merakla beklenen 69. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte perşembe akşamları ATV’de yayınlanan Aldatmak’ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 12:29 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 12:29
Aldatmak 69. bölümde neler olacak? Sezai’den Güzide için son bir hamle!

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Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.

Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar.

Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar. Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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