Aldatmak 69. bölümde neler olacak? Sezai’den Güzide için son bir hamle!

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Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.