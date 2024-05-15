Böyle veda daha önce olmadı! Gaddar dizisi için acı final; Son 4 bölümle...

Kulislerde dolaşan iddialara göre, Gaddar dizisi sezon finali yapmayacak, doğrudan finalle ekranlara veda edecek. Bazı söylentilere göre ise dizi, 20. bölümle, yani sadece 4 bölüm sonra ekran macerasına nokta koyacak.
Gaddar dizisinin veda kararı, seyircileri üzse de, yaşanan bu gelişmelerin ardında yatan nedenler ve finalin nasıl bir sonuçla geleceği merakla bekleniyordu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arif Mübarek'in Ekber'in görevini yerine getiremediğini öğrenmesi, işleri daha da karmaşık hale getirdi. Arif, tanıdığı bir tetikçiyi Ekber'in hizmetine vererek yeni hamleler yapmaya karar verdi.
Dağhan ve Kurt'un peşinde olan Arif, esas eve bir baskın daha düzenleyerek onlara daha da yaklaşmaya çalıştı. Bu durumu öğrenen Arif, tansiyonu yükselterek herkesi ayaklandırdı ve Dağhan ile Kurt'u hedef gösterdi.
Aydan, Dağhan'dan ayrıldıktan sonra oldukça öfkeliyken Oya ise bu durumdan memnun oldu. Aydan, Enver ile iş birliği yaparak Dağhan'ı kızdırmanın yollarını aramaya başladı. Yaşanan gerginliklerin ardından Yağmur, aile evine geri döndü. Fatma ise Dağhan'ın Aydan'dan ayrıldığını öğrenince durumu düzeltmeleri için Enver ve Dağhan'a akıl verdi.
Leylâ, Korkut'un yardım teklifini kabul ederek onun isteklerini yerine getirmeye başladı. Ancak bu kararı, Leylâ'yı tehlikenin içine sürükledi.
Arif'in evine saldırı düzenlenmesi için içeriden bir muhbir sokma fikri, Dağhan'ın şiddetli karşı çıkışına rağmen Müdür tarafından ortaya atıldı. Leylâ ve Gürkan, Arif'in evine girerek içeriden bilgi toplamaya çalıştılar. Ancak küçük bir hata, onları tehlikenin tam ortasında bıraktı.