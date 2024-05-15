Böyle veda daha önce olmadı! Gaddar dizisi için acı final; Son 4 bölümle...

Kulislerde dolaşan iddialara göre, Gaddar dizisi sezon finali yapmayacak, doğrudan finalle ekranlara veda edecek. Bazı söylentilere göre ise dizi, 20. bölümle, yani sadece 4 bölüm sonra ekran macerasına nokta koyacak.

Gaddar dizisinin veda kararı, seyircileri üzse de, yaşanan bu gelişmelerin ardında yatan nedenler ve finalin nasıl bir sonuçla geleceği merakla bekleniyordu.