Eurovision 1.si kim oldu, hangi ülke kazandı? 1. olan şarkı hangisi? Eurovision finali saat kaçta, hangi kanalda 2024?

Eurovision, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca izleyiciyi bir araya getiren ve birçok ülkenin ulusal gururunu temsil ettiği heyecan verici bir etkinlik olarak kabul ediliyor.
Eurovision, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca izleyiciyi bir araya getiren ve birçok ülkenin ulusal gururunu temsil ettiği heyecan verici bir etkinlik olarak kabul ediliyor.
EUROVİSİON FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.
EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.
EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI
1- Malta Sarah Bonnici - Loop
2- Arnavutluk Besa/Titan
3- Yunanistan Marina Satti/Zari
4- İsviçre Nemo/The Code
5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal
6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave
7- Danimarka Saba/Sand
8- Ermenistan Ladaniva/Jako
9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow
10- San Marino Megara/11:11
11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter
12- Belçika Mustii/Before the Party's Over
13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
14- İsrail Eden Golan/Hurricane
15- Norveç Gate/Ulveham
16- Hollanda Joost Klein/Europapa