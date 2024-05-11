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Eurovision 1.si kim oldu, hangi ülke kazandı? 1. olan şarkı hangisi? Eurovision finali saat kaçta, hangi kanalda 2024?

Bu yıl İsveç'in büyüleyici şehirlerinden Malmö şehrinde gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinden müzikseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Eurovision 2024 finali, global izleyici kitlesi düşünülerek Türkiye saati ile akşam saat 21:00'de başlayacak. Final mücadelesi, dünyanın dört bir yanından erişim sağlanabilen birçok ulusal ve uluslararası kanalda canlı olarak yayınlanacak. Bu büyük müzik olayını Türkiye'den izlemek isteyenler için, yayın TRT kanalında gerçekleştirilecek ve ayrıca çeşitli dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 07:55 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:37
Eurovision 1.si kim oldu, hangi ülke kazandı? 1. olan şarkı hangisi? Eurovision finali saat kaçta, hangi kanalda 2024?

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Eurovision, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca izleyiciyi bir araya getiren ve birçok ülkenin ulusal gururunu temsil ettiği heyecan verici bir etkinlik olarak kabul ediliyor.

EUROVİSİON FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI

1- Malta Sarah Bonnici - Loop

2- Arnavutluk Besa/Titan

3- Yunanistan Marina Satti/Zari

4- İsviçre Nemo/The Code

5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal

6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave

7- Danimarka Saba/Sand

8- Ermenistan Ladaniva/Jako

9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow

10- San Marino Megara/11:11

11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter

12- Belçika Mustii/Before the Party's Over

13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14- İsrail Eden Golan/Hurricane

15- Norveç Gate/Ulveham

16- Hollanda Joost Klein/Europapa

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