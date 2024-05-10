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Kardeşlerim 128. bölümde heyecan dorukta: Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Ömer’in Süsen’den vazgeçmediği bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim 128. bölümden detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 11:44 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 11:44
Kardeşlerim 128. bölümde heyecan dorukta: Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!

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Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar.

Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler.

Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır.

Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür.

Ataman Koleji'nde sürpriz bir yarışma düzenlenirken, Tolga'nın taksisiyle pikniğe giden çocukları, dönüş yolunda hiç ummadıkları bir manzara karşılar.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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