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"Sen ne yaptın Timur!" Bahar 12. Bölüm 2. Fragmanı: Bahar en sonunda çıldırdı!

Bahar dizisi yeni fragmanın ne zaman geleceğini büyük bir ilgiyle bekliyordu. İşte Bahar 12. bölüm 2. fragmanı ile ilgili dikkat çeken detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 21:54 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:08
Sen ne yaptın Timur! Bahar 12. Bölüm 2. Fragmanı: Bahar en sonunda çıldırdı!

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Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bahar, izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, 12. bölüm 2. fragmanıyla nefesleri kesti.

BAHAR 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar'ın yeni tanıtımında yaşananlar büyük ilgi çekiyor.

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Bahar yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bahar dizisi fragmanı aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/bahar

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar yeni bölümü ile 14 Mayıs Salı günü Show TV ekranlarında yerini alacak.

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