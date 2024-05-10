"Sen ne yaptın Timur!" Bahar 12. Bölüm 2. Fragmanı: Bahar en sonunda çıldırdı!

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bahar, izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, 12. bölüm 2. fragmanıyla nefesleri kesti.