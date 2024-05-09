Aldatmak 68. bölüm nefes kesecek: Güzide yeni bir çıkmaza giriyor!

Selin'in gerçek niyetinden habersiz olan Oltan ve Tolga, Selin'i özgürlüğüne kavuşturma yolunda büyük bir adım atar. Selin'in bir hamlesi, herkesin hayatını etkileyecek sonuçlar doğurur.

Güzide'nin kayıp oğluyla ilgili araştırması yeniden bir çıkmaza girer. Oylum'un yaşadığı kimlik karmaşasına da bir son vermek için Güzide ve Ozan kolları sıvarlar. Güzide, Tarık'tan giderek daha fazla şüphelenmeye başlar. Ancak Güzide bile Tarık'ın suçlarını örtbas etmek için ne kadar ileri gittiğinden habersizdir…