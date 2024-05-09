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Aldatmak 68. bölüm nefes kesecek: Güzide yeni bir çıkmaza giriyor!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 68. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki ATV’de izleyici ile buluşan Aldatmak dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 12:21 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 12:21
Aldatmak 68. bölüm nefes kesecek: Güzide yeni bir çıkmaza giriyor!

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Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. İki kayınvalide arasındaki çatışmada Oylum şaşırtıcı bir tarafta yer alır.

Selin'in gerçek niyetinden habersiz olan Oltan ve Tolga, Selin'i özgürlüğüne kavuşturma yolunda büyük bir adım atar. Selin'in bir hamlesi, herkesin hayatını etkileyecek sonuçlar doğurur.

Güzide'nin kayıp oğluyla ilgili araştırması yeniden bir çıkmaza girer. Oylum'un yaşadığı kimlik karmaşasına da bir son vermek için Güzide ve Ozan kolları sıvarlar. Güzide, Tarık'tan giderek daha fazla şüphelenmeye başlar. Ancak Güzide bile Tarık'ın suçlarını örtbas etmek için ne kadar ileri gittiğinden habersizdir…

Tarık'ın koşulları altında yaşayan Yeşim, Dündar'ı hayatından çıkarmakta zorlanır. Tarık acımasızlığını sergiledikçe yeni düşmanlar edinir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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