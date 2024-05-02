SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024? Dün akşam (1 Mayıs) Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Düelloda beklenmedik ayrılık!

Üçüncü etapta bu kez Yunus Emre ve yasin karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu final etabında iki yarışmacı da kazanmak için elinden geleni yaptı. Oyunda eşitlik sağlanmasından dolayı final uzatmalara gitti. Atışlarda 6-4'lük skorla kazanan Yunus Emre old u. Böylece Survivor'dan elenen yarışmacı Yasin oldu. Adaya veda eden Yasin son kez duygularını dile getirdi.



"PARKURU YÜRÜYEREK GELECEKTİM"



Survivor'dan elenen Yasin, "Sakat sakat 16-17 oyun oynadım. Gerçekten böyle olmasını ben de istemezdim ama gerçekten ayağım gitmiyordu artık. Parkuru kendime ayıp olmasa yürüyerek gelecektim, ancak bu kadar oluyordu.Batuhan'ı tebrik ediyorum beni yendi. Yunus Emre'yi tebrik ediyorum. O da beni yendi. 4-4'e geldi. Oyun uzatmaya gitti ama 4-4'ten sonra artık oyun bitmişti. Öne geçmeme rağmen yine olmadı. Ayağım izin vermedi maalesef çok üzgünüm. Buradan arkadaşlarıma verebileceğim en büyük öneri son bir ay çok dikkat etsinler. Son bir ay kalmış sakatlık demeden oynamanız gerekiyor ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Mavi takımla zaten vedalaşacağım. Kendinize iyi bakın, buraya kadarmış." dedi.