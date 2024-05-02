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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024? Dün akşam (1 Mayıs) Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Düelloda beklenmedik ayrılık!

Survivor All Star 2024'ün heyecan dolu atmosferinde dün akşam, eleme heyecanı doruklardaydı. Mavi ve kırmızı takımların çekişmeli mücadelesi ekranlara geldi. Erkekler arasındaki eleme düellosunda ise nefesler tutuldu.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 11:31 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 11:31
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024? Dün akşam 1 Mayıs Survivor’da adaya veda eden isim kim oldu? Düelloda beklenmedik ayrılık!

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Survivor All Star 2024'ün unutulmaz bir eleme gecesi yaşandı. 1 Mayıs tarihli son bölümde, izleyiciler nefeslerini tutarak ekrana kilitlendi. Eleme adayı olan dört erkek yarışmacı, hayatta kalmak için mücadele etti.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Nefes kesen mücadelelerine devam eden Survivor All Star'da eleme potasına giren Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Yasin eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Performans eşleşmesine göre ilk önce Yunus Emre ile Sercan mücadele verdi. Bu etabın sonunda 5-2'lik skorla Sercan kazanarak eleme potasından çıkmayı garantiledi.



İkinci karşılaşmada ise bu kez Batuhan ve Yasin eşleşmesi yaşandı. 5 olanın kazandığı turda Batuhan ı 5-2'lik skorla kazanarak adaylığını düşürdü. Böylece eleme düellosunun finaline Yunus Emre ile Yasin kaldı.

Üçüncü etapta bu kez Yunus Emre ve yasin karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu final etabında iki yarışmacı da kazanmak için elinden geleni yaptı. Oyunda eşitlik sağlanmasından dolayı final uzatmalara gitti. Atışlarda 6-4'lük skorla kazanan Yunus Emre oldu. Böylece Survivor'dan elenen yarışmacı Yasin oldu. Adaya veda eden Yasin son kez duygularını dile getirdi.


"PARKURU YÜRÜYEREK GELECEKTİM"

Survivor'dan elenen Yasin, "Sakat sakat 16-17 oyun oynadım. Gerçekten böyle olmasını ben de istemezdim ama gerçekten ayağım gitmiyordu artık. Parkuru kendime ayıp olmasa yürüyerek gelecektim, ancak bu kadar oluyordu.Batuhan'ı tebrik ediyorum beni yendi. Yunus Emre'yi tebrik ediyorum. O da beni yendi. 4-4'e geldi. Oyun uzatmaya gitti ama 4-4'ten sonra artık oyun bitmişti. Öne geçmeme rağmen yine olmadı. Ayağım izin vermedi maalesef çok üzgünüm. Buradan arkadaşlarıma verebileceğim en büyük öneri son bir ay çok dikkat etsinler. Son bir ay kalmış sakatlık demeden oynamanız gerekiyor ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Mavi takımla zaten vedalaşacağım. Kendinize iyi bakın, buraya kadarmış." dedi.

OYUN SIRASINDA KORKUTAN SAKATLIK

Öte yandan oyun sırasında Yasin'in sakatlık yaşaması yürekleri ağza getirdi. Tahtadan atladığı sırada dizini vuran Yasin bir anda acı içerisinde bağırdı. Doktor kontrolüyle ilk müdahalenin yapıldığı Yasin, oyuna kaldığı yerden devam etti. Dizindeki sakatlığın düelloda nüksettiği Yasin parkurları bitirmekte zorluk yaşadı.

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