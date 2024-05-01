Osman Bey ve İbrahim Bey karşı karşıya!

"Evladımdan sonra şimdi sıra benim canımda mı?" diyerek tepki gösteren İbrahim Bey'e karşılık Osman Bey ise canını almak isteseydi çoktan alacağını, mahkemeye kadar sabretmesi gerektiğini söyledi. Evladının acısının arkasına sığınmaması gerektiğini dile getiren Osman Bey, ne İbrahim Bey'e ne de Olcaytu'ya boyun eğeceğini söyledi.

Bunun üzerine İbrahim Bey ise Osman Bey'e ve obasına bela olacağını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışmada gerilim yükselirken, Osman Bey, "Topraklarımı karıştırmak için geldiniz. O toyu da şer ittifakınız için tertip ettiniz!" dedi. İbrahim Bey, kendi oğlunun toyunun bozulduğunu ve evladının canına kıyıldığını söylerken; Osman Bey, onların toyuna engel olmak için Alaeddin ve Gonca'yı evlendirdiğini ancak Ahmet'e asla zarar vermediklerini belirtti. "Ya bizimle mahkemeye geleceksin ya da burada öleceksin. Alaeddin'imin suçsuzluğu ortaya çıkacak!" diyen Osman Bey son sözünü söyledi.

GONCA HATUN UÇ PAZAR'A DÖNDÜ: GONCA HATUN VE YAKUP BEY YÜZLEŞTİ

Kuruluş Osman'ın 158. Bölümünde ağabeyi Mehmet Bey tarafından Uç Pazar'a getirilen Gonca Hatun, Yakup Bey'in karşısında dimdik durup sevdasını savundu. Alaeddin'in Ahmet'i öldürmediğini söyleyen Gonca Hatun; namussuzluk etmediğini ve sevdiği adam olan Alaeddin Bey'le nikâhlandığını söyledi. "Sen beni çiğnedin! Beni yıktın! Gayrı, benim senin gibi bir kızım yok! Hain!" diyen Yakup Bey, Gonca Hatun'a tokat attı. Gonca Hatun ise "Ben bir hainlik etmedim! Vursana! Sen benim canımı acıtamazsın! Benim de senin gibi bir babam yok!" diyerek babası Yakup Bey'e rest çekti. Yaşananların ardından Gonca Hatun, kafesli çadıra gönderildi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 158. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

