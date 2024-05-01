Osman Bey Sahte Kadı’nın cezasını işte böyle kesti

Sahte Kadı ve Melike Hatun, Orhan'ın yalan söylediğini dile getirdi. Osman Bey, Kadı'nın boğazına silah dayayarak "Evvela sahte Kadı ile evladım öldürülecek, sonra pusatlarınızla bizi burada kıracaktınız ha! Biz bunca vakit nasıl ayakta durduk, adaletle! Adaleti kimsenin intikamına alet etmem!" dedi. İbrahim Bey, "Sen kimsin Osman? Devlet misin? şeklinde tepki gösterdi. "Ayak bastığım her toprakta bey de benim devlet de benim!" şeklinde karşılık veren Osman Bey, Kadı'yı uçurumdan atarak cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 158. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.