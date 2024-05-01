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Osman Bey Sahte Kadı’nın cezasını işte böyle kesti

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 158. Bölümünde Alaeddin Bey’in yargılanması için kurulan mahkemede Osman Bey’in, sahte Kadı’nın cezasını kesmesi bölüme damga vurdu.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 04:56 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 04:56
Osman Bey Sahte Kadı’nın cezasını işte böyle kesti

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Kuruluş Osman'ın 158. Bölümünde Osman Bey her şey olup biterken Ahmet'in katilini bulup Alaeddin'i aklamanın peşindeydi. Alaeddin'in mahkemesini yönetecek Kadı ise Ulcay tarafından Melike Hatun'un isteğiyle öldürüldü.

Osman Bey, asıl katilin bu Kadı'nın peşine düşeceğini düşünerek asıl katili bulmaları için Orhan Bey'i ve Elçim Hatun'u vazifelendirdi. Kurulan mahkemede sahte Kadı, Gonca Hatun ve Holofira'nın şahitliğini geçersiz ve aynı zamanda Osman Bey'in sunduğu kanıtları yetersiz buldu. Alaeddin Bey savunmasında "Bütün hüküm ve tasarruf yalnız O'na aittir.

O, hiç geciktirmeden hesap görendir. Sen Rabb'in adaletini saptırırsın. Böyle hüküm verildiğine emsal gösteresin! Hesabın ağır olacak Kadı Efendi!" dedi. Sahte Kadı; tüm okların Alaeddin'i gösterdiğini, Alaeddin olay yerinde olmasa bile bu kararın kaçınılmaz olduğunu ve Alaeddin'in suçlu bulunduğunu söyledi. Kadı, "Kısasta hayat vardır, Alaeddin Bey'in idamına karar verilmiştir." diyerek kararını açıkladı. Alaeddin'in ipe götürüldüğü sırada mahkemeye dahil olan Orhan Bey, Kadı'ya "Bu Kadı sahtedir! Gerçek Kadı Rükneddin'i öldürdüler! Osman Bey'in seni davet ettiği pusulayı gösteresin!" dedi.

Sahte Kadı ve Melike Hatun, Orhan'ın yalan söylediğini dile getirdi. Osman Bey, Kadı'nın boğazına silah dayayarak "Evvela sahte Kadı ile evladım öldürülecek, sonra pusatlarınızla bizi burada kıracaktınız ha! Biz bunca vakit nasıl ayakta durduk, adaletle! Adaleti kimsenin intikamına alet etmem!" dedi. İbrahim Bey, "Sen kimsin Osman? Devlet misin? şeklinde tepki gösterdi. "Ayak bastığım her toprakta bey de benim devlet de benim!" şeklinde karşılık veren Osman Bey, Kadı'yı uçurumdan atarak cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 158. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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