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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 29 NİSAN 2024 ATV | 14 yaşındaki Berfin’i lakabı “mavi” olan kişide mi saklıyorlar?

Hilal neden evden kaçtı? Karı koca barışacak mı? 14 yaşındaki Berfin’i lakabı “mavi” olan kişide mi saklıyorlar? Fatma, 58 yaşında hayatının aşkını buldu! Yaş farkı aşklarının katili oldu! "Damadım kızımı öldürmüş olabilir!" Kızı Fatma bir anda sır oldu! Ömer, karısı ve kaynanasını evden kovdu! Anne kız dayak yedi, parklarda yattı! Çocuğunun annesi 2 aylık bebeğini kaynanasına bırakıp kaçtı! Cengizhan biyolojik annesine kavuşacak mı? Bomba gelişmeyi kaçırmayın!

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 15:53 Güncelleme 29 Nisan 2024, 15:53
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 29 NİSAN 2024 ATV | 14 yaşındaki Berfin’i lakabı “mavi” olan kişide mi saklıyorlar?

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Hilal neden evden kaçtı? Karı koca barışacak mı?

14 yaşındaki Berfin'i lakabı "mavi" olan kişide mi saklıyorlar?

Fatma, 58 yaşında hayatının aşkını buldu! Yaş farkı aşklarının katili oldu!

"Damadım kızımı öldürmüş olabilir!" Kızı Fatma bir anda sır oldu!

Ömer, karısı ve kaynanasını evden kovdu! Anne kız dayak yedi, parklarda yattı!

Çocuğunun annesi 2 aylık bebeğini kaynanasına bırakıp kaçtı!

Cengizhan biyolojik annesine kavuşacak mı? Bomba gelişmeyi kaçırmayın!

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