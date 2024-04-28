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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az iki doz Covid-19 aşısı olmuştur?

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az iki doz Covid-19 aşısı olmuştur? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 21:49 Güncelleme 28 Nisan 2024, 21:51
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az iki doz Covid-19 aşısı olmuştur?

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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az iki doz Covid-19 aşısı olmuştur? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN VERİLERİNE GÖRE 18 YAŞ VE ÜSTÜ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAKLAŞIK OLARAK YÜZDE KAÇI EN AZ İKİ DOZ COVİD-19 AŞISI OLMUŞTUR?

A-56

B-66

C-76

D-86

CEVAP: D

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