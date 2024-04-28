Kardeşlerim 126. bölüm nefes kesti: Akif’ten Süreyya’ya evlenme teklifi!

Gökhan, Ayla'yı öldürmek üzere hastaneye gelir. Onu Aybike ve Yasmin kurtarır. Gökhan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Gökhan, Aybike'ye saldırır. Yasmin onu durdurmak için taşla kafasına vurur. Kızlar Şevval'i arar. Şevval onları olay yerinden uzaklaştırır ve Akif'i arar yardım ister.