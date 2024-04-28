Türk Medeni Kanununa göre iki çocuklu ebeveynden biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl paylaştırılması gerekir Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE İKİ ÇOCUKLU EBEVEYNDEN BİRİ VEFAT ETTİĞİNDE MİRASIN SAĞ OLAN EŞE VE ÇOCUKLARA KANUNEN NASIL PAYLAŞTIRILMASI GEREKİR?

A- Yüzde 75'i eşe, yüzde 25'i çocuklara

B-Yarısı eşe yarısı çocuklara

C-Yüzde 25'i eşe, yüzde 75'i çocuklara

D-Mirasın tamamı çocuklara kalır

CEVAP: C