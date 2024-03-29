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Kardeşlerim 123. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Oğulcan herkesi şaşırtıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Oğulcan’ın herkesi şaşırttığı Kardeşlerim 123. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 11:26 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:26
Kardeşlerim 123. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Oğulcan herkesi şaşırtıyor!

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Akif'in mektubunu okuyup Ömer'in ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Cansu, sonunda Akif'le tanışır. Berk ile Aybike'nin ilişkisi, Gökhan'ın aralarını açması için tuttuğu Gökçe yüzünden bozulmaya başlar.

Nebahat, kendisine evrak diye borç senedi imzalatan Akif'e karşı ne yapacağını düşünmektedir. Süreyya ile ilgili bazı gerçekleri öğrenen Süsen, Ömer'le ilişkilerinin seyrini etkileyecek radikal bir karar alır.

Yasmin'in bir mağazada çalışmaya başladığını duyan Sarp, Oğulcan'ı da yanına alarak harekete geçer. Bu hamle, Sarp ve Oğulcan için beklenmedik bir sonuç doğurur.

Berk'in, Gökhan'a yaptığı son fedakarlık Ayla'nın sabrını taşırır. Ömer'le arası gergin olan Oğulcan, Ömer'e karşı herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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