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Ateş Kuşları 49. bölümde heyecan dorukta: Gülayşe hamile!

Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Saygın Soysal (Çino) gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları’nın merakla beklenen yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda bu akşam neler yaşanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 11:32 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:32
Ateş Kuşları 49. bölümde heyecan dorukta: Gülayşe hamile!

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Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık.

Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak.

Gülayşe'nin karnına vurmaya başlayan sancılar herkesin aklına aynı soruyu getirecek... Çiçeği burnunda çifti hangi yeni gelişmeler beklemekte?

Ayça'yı, Kara ve Sultan'ı ihbar etmekten vazgeçirmeye çalışan Zıpkın'ın son hamlesi ne olacak?

Çino'nun ipliğini pazara çıkarmaya çalışan Ali'nin başına nasıl bir iş açılacak?

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