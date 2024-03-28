SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

"Burası size mezar olacak demiştim..." Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölümde toz dumana karıştı!

Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Nureddin'i kurtarmak için verdiği mücadeleler ve Zengi Devleti'ni içine düştüğü çıkmazdan kurtarmak adına gösterdiği çaba, izleyicileri adeta ekrana bağladı. Ancak, şimdi merak edilen soru ise; bundan sonra neler olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:32 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:32
Burası size mezar olacak demiştim... Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölümde toz dumana karıştı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başrollerini Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Tuvana Türkay gibi isimlerin üstlendiği Selahaddin Eyyubi dizisi ilgiyle bekleniyor. TRT 1'in tarih konulu dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", son bölümde izleyicileri büyük bir heyecanla ekrana kilitlemişti. Ahit sandığının ele geçirilmesi ve Sultan Nureddin'in ölüm emriyle karşı karşıya kalmasıyla gerilimin tavan yaptığı son bölüm, seyircileri nefeslerini tutmaya zorladı.İşte Selahaddin Eyyubi dizisinin 19. bölümünde olacaklar...

Son bölümde yaşananlar büyük bir gerilimi beraberinde getiriyor. Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'in kurtarılması için harekete geçen Selahaddin, büyük çabalarına rağmen başarılı olamaz. Sultan Nureddin ağır yaralanır ve ırmağa düşer. Selahaddin, Nureddin'in peşinden ırmağa atlar, ancak kendisi de ağır yaralıdır. Bu durum sarayda büyük bir şok yaratır.

Mevdud, Nureddin'in öldüğünü düşünerek tahta çıkmak için harekete geçer. Ancak Selahaddin, Nureddin'in hala hayatta olduğunu iddia eder ve onu bulmaları gerektiğini söyler. Bu durum Mevdud ile arasında gerginliğe sebep olur ve devlette ikiliğe yol açar.

Diğer taraftan, Avram'ın elinde ahit sandığıyla birlikte artan gücü, Şam'ı düşürme hedefine yaklaşmasını hızlandırır. Ancak Zengi Devleti içindeki çalkantılar ve Haçlı-Yahudi koalisyonunun yaklaşması büyük bir tehdit oluşturur.

İzleyiciler, bu karmaşık durumun nasıl sonuçlanacağını ve Selahaddin'in Zengi Devleti'ni içine düştüğü çıkmazdan nasıl kurtaracağını merakla bekliyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümü, büyük heyecan ve merakla bekleniyor.

18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin tüm çabalarına rağmen başarılı olamamıştır. Sultan Nureddin, Gregor tarafından ağır yaralanmış ve ırmağa düşmüştür.

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.



Mevdud, aramaları neticesinde Sultan Nureddin'in öldüğüne hükmeder. Bunun üzerine ağabeyinin intikamını almak ve devletin kargaşaya düşmesini önlemek adına tahta çıkmak için harekete geçer. Fakat Selahaddin bu noktada yetişir ve Sultan Nureddin'in yaşadığını söyler. Onu ne pahasına olursa olsun bulmaları gerekmektedir. Mevdud, Selahaddin'in bu tavrını kendisine karşı bir komplo olarak değerlendirir. Selahaddin'le aynı fikirde olan Şirkuh, Isfahani ve Melike'yi saraydan gönderir. Bu hareket devlette ikiliğe yol açar.

Tüm bu olayların müsebbibi olan Avram ise nihai hedefine yaklaşmakta olduğunu düşünüyordur. Artık ahit sandığı ondadır. Elinde bulundurduğu ekonomik ve askeri güçle harekete geçecek ve iç çalkantıların başladığını bildiği Zengi Devletinin başşehri olan Şam'ı düşürmek için elinden geleni yapacaktır.



Yokluğu büyük çalkantılara sebebiyet veren, yöneticilerin birbiriyle çatışmasına yol açan Sultan Nureddin yaşıyor mudur? Bulunabilecek midir? Giderek yaklaşmakta olan Haçlı-Yahudi koalisyonu tehlikesi, Şam'ı düşürebilecek midir? Avram yıllardır özlemini kurduğu büyük emeline ulaşabilecek midir? Tüm bunlara karşılık tahtı gasp eden Mevdud hangi karışıklıklara yol açacaktır? Selahaddin, Zengi Devletini içine düştüğü çıkmazdan kurtarabilecek midir?

2 ay sonra ekranlara veda ediyor: Kızılcık Şerbetinde 4 ismin ayrılığı şalterleri attıracak2 ay sonra ekranlara veda ediyor: Kızılcık Şerbetinde 4 ismin ayrılığı şalterleri attıracak
2 ay sonra ekranlara veda ediyor: Kızılcık Şerbeti'nde 4 ismin ayrılığı şalterleri attıracak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında ’İstanbul’ pazarlığı! İmamoğlu’ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş’a böyle el çektirdiler
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
İnsani Yardım Vakfı
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Evini kiraya verenler dikkat! Son gün 1 Nisan! Gelir beyannamesi nasıl yapılır? Kira gelir beyannamesi yapılmazsa ne olur?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz dedi fatura ortaya çıktı: 5 milyar TL
OSB çalışanları için konut müjdesi
15 Temmuz’a dil uzatan Özgür Özel’e şehit yakınlarından tepki: Zaferi içlerine sindiremediler
Seçil Erzan olayında flaş gelişme | İmzalar sahte çıktı! Rapor mahkemeye sunuldu
Dries Mertens ile ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor! Transfere açık kapı bıraktı
Ekrem İmamoğlu’ndan rant vurgunu! Tarihi mekanı yok paraya babasına peşkeş çekti
Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a tam destek! “Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu’ndan ’yanlıştan dönün’ çağrısı: Cumhur’a desteğini açıklamalı
Meral Akşener CHP’yi hallaç pamuğuna çevirdi! ’Ev kölesi’ Mansur Yavaş, ’Hain’ İmamoğlu, ’Vıcık’ Özgür Özel | Bana abla mabla demesinler
5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun
SON DAKİKA