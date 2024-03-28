"Burası size mezar olacak demiştim..." Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölümde toz dumana karıştı!

Başrollerini Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Tuvana Türkay gibi isimlerin üstlendiği Selahaddin Eyyubi dizisi ilgiyle bekleniyor. TRT 1'in tarih konulu dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", son bölümde izleyicileri büyük bir heyecanla ekrana kilitlemişti. Ahit sandığının ele geçirilmesi ve Sultan Nureddin'in ölüm emriyle karşı karşıya kalmasıyla gerilimin tavan yaptığı son bölüm, seyircileri nefeslerini tutmaya zorladı.İşte Selahaddin Eyyubi dizisinin 19. bölümünde olacaklar...

Son bölümde yaşananlar büyük bir gerilimi beraberinde getiriyor. Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'in kurtarılması için harekete geçen Selahaddin, büyük çabalarına rağmen başarılı olamaz. Sultan Nureddin ağır yaralanır ve ırmağa düşer. Selahaddin, Nureddin'in peşinden ırmağa atlar, ancak kendisi de ağır yaralıdır. Bu durum sarayda büyük bir şok yaratır.

Mevdud, Nureddin'in öldüğünü düşünerek tahta çıkmak için harekete geçer. Ancak Selahaddin, Nureddin'in hala hayatta olduğunu iddia eder ve onu bulmaları gerektiğini söyler. Bu durum Mevdud ile arasında gerginliğe sebep olur ve devlette ikiliğe yol açar.