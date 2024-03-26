ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluştu!

Nurten odasına çekilirken kocasının beklemediği sırrını öğrenir. Bu sır onu çılgına çevirir. Kocasının ailenin içinden biri ile yasak bir ilişkisi vardır. Karı koca bununla ilgili yüzleşirken silah patlar ve Osman Fevzi vurulur.

Onu aslında vuran Nurten değildir. Nurten olaya müdahale eden Kılıç'ın kardeşi Ali Tütüncü'yü korumaktadır. Bu suskunluk Nurten'in nezarethaneye düşmesine sebep olur.

Kılıç, İstanbul'da her şeyden habersiz olan ilk aşkı avukat Ela'yı memleketine getirme görevini üstlenir. Babasının ölüm haberini alan Ela için öğrendiklerini hazmetmek kolay değildir. Kılıç her ne kadar destek olmaya çalışsa da eski aşıkların arasında da yarım kalmışlıklarından dolayı büyük çatışma vardır.

Diğer tarafta Ali ise gerçeği itiraf etmek ister ama Kılıç buna mani olur. Herkes Nurten'i kurtarmak için seferber olurken Kenan'ın eşi Berna kendi planlarını uygulamaya koymaktan çekinmez. Hem kardeşini hem de Ela'nın annesi Nurten'i korumak isteyen Kılıç, bir yol bulur ve Nurten'i kocasının intihar ettiğine dair ifade vermesine ikna eder ama bunu Ela'ya söylemek zordur.