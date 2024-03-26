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ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluştu!

Yapımını O3 Medya’nın, ATV’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri” heyecan ve temposu yüksek bir bölüm ile ekran yolculuğuna başladı. Peki başrollerini Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’nın paylaştığı dizinin ilk bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 12:07 Güncelleme 26 Mart 2024, 12:07
ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluştu!

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Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Yaban Çiçekleri samimi ve sıcak anlatımı ile dikkat çekti.

YABAN ÇİÇEKLERİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yörenin varlıklı ve köklü ailelerinden Ataman ailesi Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü için bir araya gelir.

Fakat bu güzel yemek Kenan'ın otel konusunu açması ve arazilerini satmaları için baskı yapması büyük krize neden olur. Osman Fevzi'nin herkesin gözü önünde Kenan'a attığı tokat büyük sonun başlangıcı olur.

Nurten odasına çekilirken kocasının beklemediği sırrını öğrenir. Bu sır onu çılgına çevirir. Kocasının ailenin içinden biri ile yasak bir ilişkisi vardır. Karı koca bununla ilgili yüzleşirken silah patlar ve Osman Fevzi vurulur.

Onu aslında vuran Nurten değildir. Nurten olaya müdahale eden Kılıç'ın kardeşi Ali Tütüncü'yü korumaktadır. Bu suskunluk Nurten'in nezarethaneye düşmesine sebep olur.

Kılıç, İstanbul'da her şeyden habersiz olan ilk aşkı avukat Ela'yı memleketine getirme görevini üstlenir. Babasının ölüm haberini alan Ela için öğrendiklerini hazmetmek kolay değildir. Kılıç her ne kadar destek olmaya çalışsa da eski aşıkların arasında da yarım kalmışlıklarından dolayı büyük çatışma vardır.

Diğer tarafta Ali ise gerçeği itiraf etmek ister ama Kılıç buna mani olur. Herkes Nurten'i kurtarmak için seferber olurken Kenan'ın eşi Berna kendi planlarını uygulamaya koymaktan çekinmez. Hem kardeşini hem de Ela'nın annesi Nurten'i korumak isteyen Kılıç, bir yol bulur ve Nurten'i kocasının intihar ettiğine dair ifade vermesine ikna eder ama bunu Ela'ya söylemek zordur.

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