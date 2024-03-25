Mutfak Bahane’de yeni hafta yeni yarışmacılar! Günün kazananı bakın kim oldu

Yıllardır ekranlarda gözükmeyen Hülya Bozkaya, uzun bir aradan sonra ilk kez Mutfak Bahane'ye geldi. Yıllardır kanser hastalığı ile mücadele eden ve ekran karşısında gözükmeyen usta isim, yaşadıklarını tüm gerçekliği ile ilk defa açıkladı.

Güzel sesi ile kült parçalarını seslendiren sanatçı bölüme damga vurdu.

SEDA VE GÜL KAYINVALİDE ARASINDA BÜYÜK YÜZLEŞME

Geçen hafta elenen yarışmacılar yerine gelen yeni isimler bugün ilk kez yarıştı. Hem stüdyodakilere hem ekran başındakilere marifetlerini gösterdi. Yeni yarışmacılardan Buse – Metehan çiftinin düğünündeki gelinliği stüdyoda gündem oldu.

GÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU

Günün kazananı ve iki çeyrek altının sahibi ise yeni yarışmacı sahibi Buse oldu.