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Mutfak Bahane’de yeni hafta yeni yarışmacılar! Günün kazananı bakın kim oldu

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 16:17 Güncelleme 25 Mart 2024, 16:17
Mutfak Bahane’de yeni hafta yeni yarışmacılar! Günün kazananı bakın kim oldu

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Yıllardır ekranlarda gözükmeyen Hülya Bozkaya, uzun bir aradan sonra ilk kez Mutfak Bahane'ye geldi. Yıllardır kanser hastalığı ile mücadele eden ve ekran karşısında gözükmeyen usta isim, yaşadıklarını tüm gerçekliği ile ilk defa açıkladı.

Güzel sesi ile kült parçalarını seslendiren sanatçı bölüme damga vurdu.

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Geçen hafta elenen yarışmacılar yerine gelen yeni isimler bugün ilk kez yarıştı. Hem stüdyodakilere hem ekran başındakilere marifetlerini gösterdi. Yeni yarışmacılardan Buse – Metehan çiftinin düğünündeki gelinliği stüdyoda gündem oldu.

GÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU
Günün kazananı ve iki çeyrek altının sahibi ise yeni yarışmacı sahibi Buse oldu.

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