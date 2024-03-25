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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 62. bölümü nefes kesecek: Ok yaydan çıktı!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet) gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 62. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 12:56 Güncelleme 25 Mart 2024, 12:56
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 62. bölümü nefes kesecek: Ok yaydan çıktı!

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Leyla, Ömer'in vurulması ile birlikte karnındaki çocuğu ve kaderiyle baş başa kalır. Cezayir onları kurtarmak için zamana karşı yarışır.

Leyla ve Ömer'in durumu merak konusu olurken, Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali'nin peşine düşer.

Behçet, paralarını ele geçirerek Cezayir'e ağır bir darbe vurduğunu düşünür. İkili bir kez daha karşı karşıya geldiğinde, Cezayir'in Behçet'e vereceği karşılık herkesi şaşırtır.

Cezayir'in oğlunu kurtarmasının ardından Müfit, Erman'a meydan okuyarak masayı dağıtır.

Taziyev'in namlusundan çıkan kurşun ise olayların seyrini tamamen değiştirecek, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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