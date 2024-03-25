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Berk Göktaş'tan canlı yayında 5 milyonluk soru itirafı! Bakara Suresi'ni bildi Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçti

ATV'nin reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon liralık ödülü kazanan Berk Göktaş, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Türkiye'yi ekran başına bağlayan Göktaş, 5 milyonluk soruyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Göktaş'ın 5 milyon kazandığı soru Bakara Suresi'nden gelmişti.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 14:35 Güncelleme 25 Mart 2024, 15:07
Berk Göktaş’tan canlı yayında 5 milyonluk soru itirafı! Bakara Suresi’ni bildi Kim Milyoner Olmak İster’de tarihe geçti

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ATV'nin reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster Yarışması yine Türkiye'yi ekran başına bağladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL Berk Göktaş'ın!

YARIŞMADA BERK MUTLU SONA ULAŞTI
Tüm sorulara doğru yanıt vererek 5 milyonluk final sorusuna ulaşan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'in dün yayınlanan bölümünde mutlu sona ulaştı.

SORU BAKAR SURESİ'NDEN
5 milyon değerindeki soru Bakara Suresi'ndendi. Berk Göktaş biraz düşündükten sonra soruyu yanıtladı. 19 yaşındaki yarışmacı, tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.

Göktaş'tan 5 milyonluk soru itirafı!

19 YAŞINDAKİ MİLYONER YARIŞMACI A HABER'DE

Göktaş, A Haber canlı yayınında o anları anlattı. İşte o açıklamalardan satır başları;

Seyircilere teşekkür eden Göktaş, "Atmosfer çok güzeldi. Yarışmadan önce heyecan vardı soruyu merak ediyordum ama yarışma ortamına girdiğim zaman o heyecan biraz daha dindi. Tamamen soruyu yapmaya odaklandım. Heyecanımı kontrol altına alabildim. Küçüklükten beri merak ettiğim konuları derinlemesine araştırma yapmayı seven bir insanım. Dolayısıyla farklı farklı konulardan türlü türlü şeyler araştırdığım zaman bir şekilde birleşip ortak bir noktaya gidiyorlar. Farklı farklı alanlardan bilgi toplamış oluyorum." dedi.

1 MİLYONLUK SORU

1 milyonluk soru nun kendisini zorladığını belirten 19 yaşındaki yarışmacı, "Soruyu da çok beğendim. Gerçekten şıkları da güzel hazırlanmış çeldirici bir soruydu. Gördüğüm zaman dedim ki bunu bilmeliyim çünkü çok hoşuma giden bir soruydu bilmezsem üzülecektim. Şıklar üzerinden yorumlar yaptım. Kalbimizin sesini dinleyip "D" demeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

5 MİLYONLUK SORU İTİRAFI

5 milyonluk sorunun beklediği yerden gelmediğini itiraf eden Göktaş, "İlk soru geldiği zaman aslında heyecanım daha fazlaydı. Çünkü soru beklediğim yerden gelmemişti. Yoruma açık bir soru olmakla beraber yorum yapması zor bir soruydu. Heyecanlandım biraz. Herkes çok gururlandıklarını söylüyor. Beni tanıyanlar zaten senden böyle bir şey bekliyorduk diyorlar o da beni mutlu ediyor. Çok hoşuma gitti insanların beni böyle tanıması. Çok olumlu yorumlar aldım. Meraklarını yitirmesinler araştırmaya devam etsinler bilgi düzeylerini artırmaya devam etsinler demek isterim." şeklinde konuştu.

İŞTE 5 MİLYONLUK O SORU

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?

A- MERCİMEK

B- SOĞAN

C- NOHUT

D- SARIMSAK

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BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 71. sırada yer adlı. Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş, yüksek lisans için yurt dışına gideceğini belirtti.

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