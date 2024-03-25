Berk Göktaş’tan canlı yayında 5 milyonluk soru itirafı! Bakara Suresi’ni bildi Kim Milyoner Olmak İster’de tarihe geçti

1 milyonluk soru nun kendisini zorladığını belirten 19 yaşındaki yarışmacı, "Soruyu da çok beğendim. Gerçekten şıkları da güzel hazırlanmış çeldirici bir soruydu. Gördüğüm zaman dedim ki bunu bilmeliyim çünkü çok hoşuma giden bir soruydu bilmezsem üzülecektim. Şıklar üzerinden yorumlar yaptım. Kalbimizin sesini dinleyip "D" demeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

5 MİLYONLUK SORU İTİRAFI

5 milyonluk sorunun beklediği yerden gelmediğini itiraf eden Göktaş, "İlk soru geldiği zaman aslında heyecanım daha fazlaydı. Çünkü soru beklediğim yerden gelmemişti. Yoruma açık bir soru olmakla beraber yorum yapması zor bir soruydu. Heyecanlandım biraz. Herkes çok gururlandıklarını söylüyor. Beni tanıyanlar zaten senden böyle bir şey bekliyorduk diyorlar o da beni mutlu ediyor. Çok hoşuma gitti insanların beni böyle tanıması. Çok olumlu yorumlar aldım. Meraklarını yitirmesinler araştırmaya devam etsinler bilgi düzeylerini artırmaya devam etsinler demek isterim." şeklinde konuştu.

İŞTE 5 MİLYONLUK O SORU

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?

A- MERCİMEK

B- SOĞAN

C- NOHUT

D- SARIMSAK

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 71. sırada yer adlı. Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş, yüksek lisans için yurt dışına gideceğini belirtti.