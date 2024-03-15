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Kardeşlerim 121. bölüm nefes kesecek: Akif’ten şaşırtan itiraf!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Kardeşlerim 121. Bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 13:24 Güncelleme 15 Mart 2024, 13:24
Kardeşlerim 121. bölüm nefes kesecek: Akif’ten şaşırtan itiraf!

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Bir anlık dikkatsizlik sonucu Cansu'ya çarpan Orhan, Aybike'yle birlikte büyük bir panik yaşarken, kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını doya doya çıkartmak için kolları sıvar.

Gökhan tarafından köşeye sıkıştırılan Ayla, Elif'e karşı ne yapacağını bilmez bir haldedir. Sarp'la arkadaşlık yapan Oğulcan, kendinden beklenmeyen hamleler yapmaya devam eder.

Süreyya, Akif'in soğuk tavırlarına anlam veremezken; Nebahat, Akif'le ilgili birtakım gerçekler öğrenir.

Oğulcan'ın Ataman Koleji'nde yapacağı bir proje, Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine neden olur.

Omuzlarında, Eren ailesine karşı büyük bir sır taşıyan Akif'in umulmadık itirafı, Ömer'i dehşete düşürür.

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