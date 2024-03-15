ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros, Çino’dan hesap soruyor

Ali, Barbaros'a Çino'nun hapishaneden çıkar çıkmaz onların mahallesine taşınmasının ve aynı zamanda vakıftaki çocukların kaçırılmasının tesadüf olmadığını anlattı. Ali, Çino'nun karşısına çıkıp neden bu mahalleye taşındığını sordu.

Çino ise sadece sakin bir hayat ve temiz bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Ali, vakıftaki çocukları Çino'nun kaçırıp kaçırmadığını sordu. Çino ise yaptığı her şeyden dolayı pişmanlık duyduğunu ve çok değiştiğini söyledi. Vakıftaki çocukların kaçırılmasından Çino'yu sorumlu tutan ve şüphe duyan Ali, Çino'ya ailesinden uzak durmasını söyledi. Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 47. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.