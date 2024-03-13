ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da Osman Bey ve İmren Tegin’in anlaşması

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Kuruluş Osman'ın 152. Bölümünde İmren Tegin'in alametlerini ele geçiren Osman Bey, alametleri koz olarak kullanmak istedi. Osman Bey'in ilk hamlesi Atranos'a gidip İmren Tegin'le pazarlık yapmak oldu. Osman Bey ve İmren Tegin'in anlaşması

Osman Bey, alametlere karşılık İmren Tegin'den kalabalık halde gelen Haçlı Ordusu'nun yolunu değiştirmesini istedi. Moğollar'dan destek amaçlı gelen paraya el koyan Osman Bey, parayı İmren'e fırlattı. Osman Bey, Moğollar'ın parasını ve Uç Pazar'ı İmren Tegin'e teslim ederek İmren'i anlaşmaya ikna etti. Bu pazarlığın sonunda Osman Bey, Atranos kuşatmasını kaldırdığını bildirdi.