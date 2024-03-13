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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey ve İmren Tegin’in anlaşması

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 152. Bölümünde Osman Bey ve İmren Tegin, Atranos Kalesi’nde bir anlaşma yaptı. Osman Bey, Moğollar’ın parasını ve Uç Pazar’ı İmren Tegin’e teslim ederek İmren’i anlaşmaya ikna etti. Bu pazarlığın sonunda Osman Bey, Atranos kuşatmasını kaldırdığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 01:17 Güncelleme 14 Mart 2024, 01:31
ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da Osman Bey ve İmren Tegin’in anlaşması

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Kuruluş Osman'ın 152. Bölümünde İmren Tegin'in alametlerini ele geçiren Osman Bey, alametleri koz olarak kullanmak istedi. Osman Bey'in ilk hamlesi Atranos'a gidip İmren Tegin'le pazarlık yapmak oldu.

Osman Bey ve İmren Tegin'in anlaşması

Osman Bey, alametlere karşılık İmren Tegin'den kalabalık halde gelen Haçlı Ordusu'nun yolunu değiştirmesini istedi. Moğollar'dan destek amaçlı gelen paraya el koyan Osman Bey, parayı İmren'e fırlattı. Osman Bey, Moğollar'ın parasını ve Uç Pazar'ı İmren Tegin'e teslim ederek İmren'i anlaşmaya ikna etti. Bu pazarlığın sonunda Osman Bey, Atranos kuşatmasını kaldırdığını bildirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 152. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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