Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı yayınlandı: “Leyla’yı bu cendereden çıkarmak için biz bize yeteriz!”

Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV 'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 'ın 61. bölüm fragmanı yayınlandı.

Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar. Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır.