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Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı yayınlandı: “Leyla'yı bu cendereden çıkarmak için biz bize yeteriz!”

Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Leyla'yı bu cendereden çıkarmak için biz bize yeteriz!” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 16:06 Güncelleme 13 Mart 2024, 16:06
Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı yayınlandı: “Leyla’yı bu cendereden çıkarmak için biz bize yeteriz!”

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ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 61. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cezayir, Leyla'nın masumiyetini ispat etmek ister. Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker.

Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar. Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır.

Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler. Adım adım yükselen savaşta iki taraf da zarar görür.

Bu sırada esas düşmanını unutmayan Cezayir'in sürpriz hamlesi Erman'ın planlarını alt üst edecek ve onu yaptıklarıyla sınanacağı büyük bir imtihanın ortasında bırakacaktır.

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