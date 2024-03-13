ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Osman Bey’in Ramazan konuşması

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Kuruluş Osman'ın 152. Bölümünde Osman Bey, sahur sofrasında şu sözleri söyledi: "Bizleri bu mübarek Ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdüsenalar olsun. Başımızdaki bela malumdur. Ama Rabbim inşallah bu Ramazan ayında bütün kafirleri defetmek için bize güç kuvvet verecektir. Osman Bey'in Ramazan konuşması

Bizler de tebaamız ve Müslümanlar'ı bir arada tutmak için bütün hamlelerimizi yaparız. Kafirlerin topraklarımıza girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Evvela bir olacağız!" dedi. Malhun Hatun ve Bala Hatun ise ahalinin de tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledikten sonra Osman Bey, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." diyerek Ramazan ayının önemini vurguladı.