SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aldatmak 61. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ortalığı karıştıran evlilik!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 61. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte ATV’nin sevilen dizi Aldatmak’ın yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 14:33 Güncelleme 13 Mart 2024, 14:33
Aldatmak 61. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ortalığı karıştıran evlilik!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kahraman'ın verdiği hayat mücadelesi Mualla ve Oylum'u bir araya getirse de ikili arasında buzların erimesi kolay olmayacaktır.

Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler. Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar.

Bu evliliği kabullenemeyen bir diğer kişi olan İpek ise büyük bir hamle yapmaya hazırlanır.

Kendini bir çıkmazda bulan Serra, Oltan'a karşı büyük kozunu kullanır. Tolga ise babasını şaşırtacak bir incelik gösterir.

Selin hayatında sağlıklı bir döneme yelken açarken beklenmedik bir itiraf Kaşifoğlu ailesi için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şırnak mitinginde önemli açıklamalar
Terörü bitirme planı yükleniyor: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak’a gidiyor
Tarım Kredi Grubu
Paradan kule yapan CHP’liler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...
Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil
Fenerbahçe’den ’Takvim’li açıklama! Ali Koç’un basın toplantısına damga vurdu
İnsani Yardım Vakfı
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın prensi PORTAŞ’ı batıran Mesut Özarslan çıktı! İyi Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım canlı yayında ifşaladı: İşte ihaleye fesat belgesi
Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Canavarın babası Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı geldi! Soruşturmada fenomen detayı
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü İsmet Turan’dan akılalmaz savunma! Saldırıyı bakın neye bağladı
Yarım gün çalışana aylık en az 18 bin 426 TL! Kim nasıl yararlanır? SSK’lı çalışan anneler dikkat! Doğum izinleri...
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
SON DAKİKA