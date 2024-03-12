Finalde Timur’un intihar edeceği iddiası... Bahar 5. bölüm izle! BAHAR 5. bölüm FULL HD, tek parça izle!

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar yeni bir başlangıca adıma atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur.

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