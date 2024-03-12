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Finalde Timur'un intihar edeceği iddiası... Bahar 5. bölüm izle! BAHAR 5. bölüm FULL HD, tek parça izle!

Türk televizyon ekranlarının sevilen dizisi "Bahar", Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncuların muhteşem performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizi, ilgi çekici konusu ve duygusal derinliği ile her hafta daha fazla hayran kazanıyor. Ancak dizinin final bölümüne ilişkin sızdırılan bilgiler, özellikle intihar detayı ile dikkat çekiyor ve Güney Kore versiyonu "Dr. Cha" ile kıyaslandığında önemli farklılıklar barındırıyor.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 09:03 Güncelleme 13 Mart 2024, 09:06
Finalde Timur’un intihar edeceği iddiası... Bahar 5. bölüm izle! BAHAR 5. bölüm FULL HD, tek parça izle!

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Bahar dizisi, orijinal hikayeden uyarlanarak doktorluk mesleğini bırakan ve karaciğer nakline ihtiyaç duyan bir kadının, ailesinin desteğini alamayarak mesleğine geri dönüşünü konu alıyor.

BAHAR DİZİSİNİN FİNALİ ORTAYA ÇIKTI!

🔸 Bahar, motosiklet ehliyeti alır ve kendi özel kliniğini açar.

🔸 Timur ve annesi arasındaki ilişki daha da güçlenir.

🔸 Bahar, Doktor Evren'in aşkını kabul etmez ve karşılıklı sevginin öneminden bahsederek teklifi nazikçe geri çevirir.

🔸 Evren'in hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Rengin bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstlenir.

🔸 Dizinin finalinde Timur'un intihar etmesi beklentiler arasında yer alıyor.

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar yeni bir başlangıca adıma atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur.

BAHAR 5. bölüm FULL HD, tek parça izle!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/bahar-sezon-1-bolum-5-izle/117649

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