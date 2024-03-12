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Kuruluş Osman 152. bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 13 Mart Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 152. Bölümünde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken Kütahya’dan gelen bir haber Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 12:15 Güncelleme 12 Mart 2024, 12:15
Kuruluş Osman 152. bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

İÇİNDEKİLER

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Osman Bey yeni bir oyun kurmaktadır. "Düşümüz ömrümüzden uzundur yolumuz atlarımızın aşacağından çetindir" diyerek ordusunu hedefine hazırlamaktadır.

ORHAN BEY, HOLOFİRA VE ELÇİM HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi sürmektedir. Holofira'nın durumu Orhan Bey ve Elçim Hatun'un arasında nelere sebep olacaktır?

GONCA HATUN'UN ALAEDDİN BEY'E CEVABI NE OLACAK?
Mehmet Bey'in Kütahya'dan getirdiği haber Gonca ve Alaeddin açısından büyük bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Alaeddin Bey "Evlenelim!" der. Gonca Hatun buna nasıl cevap verecektir?

MALHUN HATUN OLIVIA'DAN HESAP SORUYOR
Malhun Hatun, Olivia'yı zindana atmıştır, olanları açığa çıkartmakta kararlıdır. Malhun Hatun Olivia'nın oyununu çözebilecek midir?

ORHAN BEY'İN PLANI NEDİR?
Orhan Bey Olcaytu'nun kervanına büyük bir tuzak kurar. Orhan Bey'in kervana saldırmaktaki amacı nedir?

OSMAN BEY, İMREN TEGİN'E MEYDAN OKUYOR
Osman Bey ve İmren Tegin karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın sonu nasıl bitecektir?

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