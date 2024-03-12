Kuruluş Osman 152. bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

ORHAN BEY, HOLOFİRA VE ELÇİM HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK? Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi sürmektedir. Holofira'nın durumu Orhan Bey ve Elçim Hatun'un arasında nelere sebep olacaktır?

GONCA HATUN'UN ALAEDDİN BEY'E CEVABI NE OLACAK?

Mehmet Bey'in Kütahya'dan getirdiği haber Gonca ve Alaeddin açısından büyük bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Alaeddin Bey "Evlenelim!" der. Gonca Hatun buna nasıl cevap verecektir?