Bahar 5. yeni bölüm CANLI izle! 12 Mart 2024 Show TV ekranı ile BAHAR 5. bölüm FULL HD, tek parça izle! Finalde Timur’un intihar edeceği iddiası...

Bahar dizisi, orijinal hikayeden uyarlanarak doktorluk mesleğini bırakan ve karaciğer nakline ihtiyaç duyan bir kadının, ailesinin desteğini alamayarak mesleğine geri dönüşünü konu alıyor.
Bahar dizisi, orijinal hikayeden uyarlanarak doktorluk mesleğini bırakan ve karaciğer nakline ihtiyaç duyan bir kadının, ailesinin desteğini alamayarak mesleğine geri dönüşünü konu alıyor.
BAHAR DİZİSİNİN FİNALİ ORTAYA ÇIKTI!
🔸 Bahar, motosiklet ehliyeti alır ve kendi özel kliniğini açar.
🔸 Timur ve annesi arasındaki ilişki daha da güçlenir.
🔸 Bahar, Doktor Evren'in aşkını kabul etmez ve karşılıklı sevginin öneminden bahsederek teklifi nazikçe geri çevirir.
🔸 Evren'in hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Rengin bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstlenir.
🔸 Dizinin finalinde Timur'un intihar etmesi beklentiler arasında yer alıyor.
BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar yeni bir başlangıca adıma atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur.