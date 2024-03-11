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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 60. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 60. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırdığı yeni bölümde neler olacak? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 60. bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:50 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:50
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 60. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

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Cezayir, Leyla'nın masumiyetini ispat etmek ister. Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker. Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar.

Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır.

Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler. Adım adım yükselen savaşta iki taraf da zarar görür.

Bu sırada esas düşmanını unutmayan Cezayir'in sürpriz hamlesi Erman'ın planlarını alt üst edecek ve onu yaptıklarıyla sınanacağı büyük bir imtihanın ortasında bırakacaktır.

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