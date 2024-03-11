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Hz Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi bu akşam ATV’de!

Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi 11 Mart Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, 6. YY’ da Mekke’de, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğumu ile başlayan ve Efendimiz’in 13 yaşına kadar devam eden süreci, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in çocukluğuna naif bir bakış açısıyla yaklaşarak anlatıyor. Peki, Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 16:21 Güncelleme 11 Mart 2024, 16:21
Hz Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi bu akşam ATV’de!

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Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

OYUNCU KADROSU
Mahdi Pakdel, Alireza Shoja Nouri, Mohsen Tanabandeh, Dariush Farhang, Seyed Sadegh Hatefi, Sareh Bayat, Mina Sadati

FİLMİN KONUSU
Abraha'nın fil ordusuyla Mekke'ye yönelişi, Efendimiz'in dedesi ve Kâbe'nin anahtarının sahibi Abdulmuttalib başta olmak üzere tüm Mekke halkını tedirgin eder. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in annesi Hz. Amine bu esnada hamiledir ve tüm Mekke halkı gibi kaçıp dağlara sığınabilmesi mümkün değildir.

Hem oğlunun emaneti gelinini, hem Mekke'yi, hem de Kâbe'yi gelecek felaketten koruması beklenen Abdulmuttalib; Abraha'ya sadece, savaşmadan savaş ganimeti olarak aldığı otlak hayvanlarının iadesini istemeye gider. Abraha halkın ve böylesine önemli bir adamın, yenilgiyi kabul ettiğini düşünerek galibiyetini garantilediğini zanneder ama şehre girme anı geldiğinde Filler Mekke'ye doğru bir adım dahi atmaz.

Ve ardından tüm İslam âleminin Fil Süresi ile haberdar olduğu vaka gerçekleşir. Milyonlarca ebabil kuşu, Abraha'nın ordusunu taş yağmuruna tutar, ordu helâk olur. Bu olaydan tam bir ay sonra, Efendimiz'in doğumu gerçekleşir. Hem gök olaylarını araştıran ve zamanını bilmedikleri bir kurtarıcıyı, son peygamberi bekleyen Yahudi ve Hristiyan cemaati bilginleri; hem Abdulmuttalib, o gece gökyüzünden yere inen Nûr'a şahit olur.

Kâbe'de putlar bir anda yerle bir olmuştur. Eve geldiğinde, Nûr'un indiği yerin kendi evi olduğunu görür. Efendimiz, Hz. Âmine'nin kucağındadır. Allah'ın izniyle, koruması gereken emanet, sadece Mekke'ye değil tüm âleme rahmet olarak gönderilmiştir.

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