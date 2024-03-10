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Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?

Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur? ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu soru ise merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 21:41 Güncelleme 10 Mart 2024, 21:41
Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?

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Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur? Yarışmanın yeni bölümü, izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular merakla araştırılmaya başlandı.

SATRANÇ VE BOKS SPORLARININ BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞAN SATRANÇ BOKSUNDA HER İKİ DALDA DA BERABERE BİTEN MÜSABAKA NASIL SONUÇLANMIŞ OLUR?

A- SATRANÇTA BEYAZLARLA OYNAYAN KAZANIR

B-BOKSTA MAVİ KÖŞEDEKİ KAZANIR

C-SATRANÇTA SİYAHLARLA OYNAYAN KAZANIR

D-BOKSTA KIRMIZI KÖŞEDEKİ KAZANIR

CEVAP: C - SATRANÇTA SİYAHLARLA OYNAYAN KAZANIR

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