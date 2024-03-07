Ateş Kuşları’nın 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros’un yol ayrımı!

Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte torunun gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken nasıl bir belaya bulaşacaktır?

Zorlu ve imtihan dolu zamanlar geçiren Ateş Kuşları 'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit, hayatlarına tekrar girmek üzeredir.

Ateş Kuşları bu tehditle ne zaman ve nasıl yüzleşecektir? Ateş Kuşları'nın evinde neler döndüğünü anlamak için hafiyeliğe soyunan Seyfi gerçeklere vakıf olabilecek midir?