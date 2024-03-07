SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Ateş Kuşları’nın 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros’un yol ayrımı!

Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları’nın 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Cuma akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 13:27 Güncelleme 07 Mart 2024, 13:27
Ateş Kuşları’nın 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Barbaros’un yol ayrımı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

'Ateş Kuşları', 46. Bölümüyle 8 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. Peki neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

Sultan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkaran, Ateş Kuşları'na Çatal'ın katilinin Sultan olduğunu haykıran Barbar'ı büyük bir yol ayrımı beklemektedir.

Sultan'ın akıbeti, ailesi ve mesleği arasında sıkışan Barbar'ın elindedir artık... Ateş Kuşları, verdiği kararı vicdanına sığdıramayan Barbar'ı yolundan döndürebilecek midir?

Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte torunun gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken nasıl bir belaya bulaşacaktır?

Zorlu ve imtihan dolu zamanlar geçiren Ateş Kuşları'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit, hayatlarına tekrar girmek üzeredir.

Ateş Kuşları bu tehditle ne zaman ve nasıl yüzleşecektir? Ateş Kuşları'nın evinde neler döndüğünü anlamak için hafiyeliğe soyunan Seyfi gerçeklere vakıf olabilecek midir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!
İnsani Yardım Vakfı
Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’i seçim propagandası olarak kullandı: Vatandaşa CHP broşürüyle ücretsiz dağıttı
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıklıyor
CHP’de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı ’Ekremci’ ve ’Kemalci’lere daldı... Hazımsız, trol, muhteris...
Türk Telekom
Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine gelecek
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan açıklama geldi! Görgü tanığı her şeyi anlattı: Ellerimle çıkardım
Veriler açıklandı! Ne BMW ne Ssangyong ne Mercedes ne Tesla! Togg açık ara lider!
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD çıkarması! Mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek: Gazze masada
Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu yanıtı: Sancaktepe Şehir Hastanesi durağı nerede?
ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar
SON DAKİKA