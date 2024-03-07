Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey, Selçuklu alametlerini ele geçirdi!

Selçuklu'nun en kudretli döneminin Keykubat dönemi olduğunu dile getiren Osman Bey, "Biz hataya düşmeyeceğiz, bizi sorgulamalarına izin vermeyeceğiz. Biz evvela adaletle hükmedeceğiz. Bu adaleti pusatımız sağlayacak." dedi. Ayça Hatun'u Holofira'nın zehirlediğini düşünen Elçim Hatun, öfkesine yenik düşüp Holofira'ya saldırdı.

Orhan, Elçim ve Holofira üçlüsünü çıkmaza sokarak dikkatleri kendi üzerinden dağıtıp İmren Tegin'le yaptığı planı ilerleten Olivia, Elçim'i zehirlemesi için Lal Hatun'a zehir verdi. Ancak bu oyun planlandığı gibi ilerlemeyince zehirli suyu içen Ayça Hatun, ölüm döşeğine düştü. Yengesi Ayça'nın zehirlendiğini gören Elçim ise Holofira'dan şüphelendi ve intikam almak için Holofira'ya saldırdı. Holofira'nın akıbeti ise seyirci tarafından merak konusu oldu.