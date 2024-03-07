SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey, Selçuklu alametlerini ele geçirdi!

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 151. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,19 reyting ve %17,92 izlenme payı, AB Kategorisinde %4,79 reyting ve %13,77 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %6,72 reyting ve %16,66 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 13:15 Güncelleme 07 Mart 2024, 13:15
Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey, Selçuklu alametlerini ele geçirdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 151. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 151. Bölümü'nde; İmren Tegin, gücünü arttırmak ve kendini kanıtlamak için Selçuklu alametlerinin peşine düştü. Moğol Komutanı, Selçuklu alametlerinin karşılığında Osman Bey'i istedi ancak Osman Bey bu planı önceden bildiği için buluşma yerine İmren Tegin'in kılığına girip gitti. Moğol Komutanla buluşan Osman Bey, İlhanlı ve Haçlıların planlarını öğrendi.

Alametleri ele geçiren Osman Bey, hem Moğol Komutan'ın cezasını kesti hem de İmren Tegin'in planlarını bozdu. Alaeddin Keykubat'ın kılıcını ele geçiren Osman Bey, kılıcı saklama kararı aldı. Selçuklu alametlerinin önemini vurgulayan Osman Bey, ataları Alparslan ve Süleyman Şah'ın kanıyla, pusatıyla kendilerine gaza yolu açıldığını anlattı.

Selçuklu'nun en kudretli döneminin Keykubat dönemi olduğunu dile getiren Osman Bey, "Biz hataya düşmeyeceğiz, bizi sorgulamalarına izin vermeyeceğiz. Biz evvela adaletle hükmedeceğiz. Bu adaleti pusatımız sağlayacak." dedi. Ayça Hatun'u Holofira'nın zehirlediğini düşünen Elçim Hatun, öfkesine yenik düşüp Holofira'ya saldırdı.

Orhan, Elçim ve Holofira üçlüsünü çıkmaza sokarak dikkatleri kendi üzerinden dağıtıp İmren Tegin'le yaptığı planı ilerleten Olivia, Elçim'i zehirlemesi için Lal Hatun'a zehir verdi. Ancak bu oyun planlandığı gibi ilerlemeyince zehirli suyu içen Ayça Hatun, ölüm döşeğine düştü. Yengesi Ayça'nın zehirlendiğini gören Elçim ise Holofira'dan şüphelendi ve intikam almak için Holofira'ya saldırdı. Holofira'nın akıbeti ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Filme ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!
İnsani Yardım Vakfı
Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’i seçim propagandası olarak kullandı: Vatandaşa CHP broşürüyle ücretsiz dağıttı
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıklıyor
CHP’de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı ’Ekremci’ ve ’Kemalci’lere daldı... Hazımsız, trol, muhteris...
Türk Telekom
Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine gelecek
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan açıklama geldi! Görgü tanığı her şeyi anlattı: Ellerimle çıkardım
Veriler açıklandı! Ne BMW ne Ssangyong ne Mercedes ne Tesla! Togg açık ara lider!
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD çıkarması! Mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek: Gazze masada
Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu yanıtı: Sancaktepe Şehir Hastanesi durağı nerede?
ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar
SON DAKİKA