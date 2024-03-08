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Eylül Lize Kandemir tekme ve yumrukları ile şaşırttı!

Kardeşlerim’in yayınlanan son tanıtımı merak uyandırırdı. Ders alan güzel oyuncu Eylül Lize Kandemir dövüş stiliyle izleyicinin ilgisini çekti.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 11:48 Güncelleme 08 Mart 2024, 12:49
Eylül Lize Kandemir tekme ve yumrukları ile şaşırttı!

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Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin 4 sezondur ilgiyle takip edilen "Kardeşlerim"in bu cumartesi yayınlanacak yeni bölümünde Yasmin karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir'in dövüş sahneleri şimdiden merak konusu oldu.

Yayınlanacak 120. Bölümde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Ömer'i düştüğü zor durumdan ustalıkla savurduğu tekme ve yumrukları ile kurtarmayı başaran Yasmin'in dövüşteki beklenmedik performansı izleyenlerin dikkatini çekti. Bu sahneler için özel savunma dersleri alan Eylül Lize Kandemir, dizi sayesinde başladığı sonrasında stres atmasına da faydası olan bu derslere devam edeceğini belirtti.

Tekme ve yumrukları ile şaşırttı!

Duygu yüklü anlatımı güçlü oyuncuları ve sürpriz gelişmelerle Kardeşlerim yeni bölümüyle 9 Mart Cumartesi akşamı atv'de.

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