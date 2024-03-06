Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölüm fragmanı yayınlandı: Bana o Behçet’in yerini hemen bulun!

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam 'ın merakla beklenen 60. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölüm fragmanı yayınlandı

Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.