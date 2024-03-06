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Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölüm fragmanı yayınlandı: Bana o Behçet'in yerini hemen bulun!

ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın merakla beklenen 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Cezayir karakterinin “Bana o Behçet'in yerini hemen bulun!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 16:46 Güncelleme 06 Mart 2024, 16:46
Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölüm fragmanı yayınlandı: Bana o Behçet’in yerini hemen bulun!

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 60. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir.

Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.

Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar.

Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar. Cezayir planının ilk hamlesini yaptığında yaklaşan büyük savaşın da fitilini ateşlemiş olacaktır.

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