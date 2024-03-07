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Saygın Soysal Ateş Kuşları’na dahil oldu! İşte Barbaros’un ağabeyi Çino...

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her Cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın kadrosuna Saygın Soysal dahil oldu. Barbaros’un ağabeyi olan ‘Çino’ karakteriyle diziye katılan Soysal’ın hapishaneden çıktığı anlar seyirci tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 11:11 Güncelleme 07 Mart 2024, 11:25
Saygın Soysal Ateş Kuşları’na dahil oldu! İşte Barbaros’un ağabeyi Çino...

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Ateş Kuşları'nın 8 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 46. bölümünde başarılı oyuncu Saygın Soysal, seyirci karşısına Çatal'ın kimsenin bilmediği oğlu ve Barbaros'un ağabeyi olan 'Çino' karakteriyle dahil oluyor. Ateş Kuşları'nın 46. bölüm tanıtımında Çino'nun "Barbaros, babamın en büyük belki de tek hatası…" sözleri dikkat çekerken, Çino'nun hapishaneden çıktığı anlar seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

"Ateş Kuşları", her cuma saat 20.00'de ATV'de!

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