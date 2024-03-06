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Aldatmak 60. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Sezai gemileri yakıyor!

Başrollerinde Ercan Kesal, Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı Aldatmak’ın 60. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 13:28 Güncelleme 06 Mart 2024, 13:29
Aldatmak 60. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Sezai gemileri yakıyor!

İpek'in kurduğu oyunla perişan olan Sezai, kızını bulma umuduyla gölün başından ayrılmaz. Oltan da kendi imkanlarıyla sevgilisini kurtarmak için çabalarken aslında İpek ona sandığından çok daha yakındadır.

Selin'in tedavisi ilerleme kaydederken Tolga'nın aklı hala Oylum'dadır. Tolga sadece Oylum'u değil, Can'ı da görmek için türlü yöntemlere başvurur.

Kahraman'ı affetmekte zorlanan Oylum ise beklenmedik bir facia ile karşı karşıya kalır.

Sezai'ye duyduğu aşkı bastıramayan Kadriye yeni bir hamle yapar. Güzide ise zor zamanında Sezai'ye kol kanat gerer. İpek'in foyasını ortaya çıkaran, kötülüğü herkesten daha iyi tanıyan biri olur.

İpek'i sarsıcı yüzleşmeler beklemektedir. Yaşanan olayların ışığında Sezai hayatını değiştirecek bir karar verecektir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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