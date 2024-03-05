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Kuruluş Osman 151. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Osman Bey’in büyüyen mücadelesi!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 6 Mart Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 151. Bölümünde Osman Bey, Haçlı ve İlhanlı ittifakını bozmak için harekete geçerken, Alaeddin ve Gonca ise yeniden sırt sırta dövüşür. İşte yeni bölümden detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 13:48 Güncelleme 05 Mart 2024, 13:48
Kuruluş Osman 151. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Osman Bey’in büyüyen mücadelesi!

OSMAN BEY'İN BÜYÜK PLANI NEDİR?

Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakının farkındadır. Bu ittifakı bozmak için harekete geçecektir. Osman Bey'in planı ne olacaktır?

ALAEDDİN VE GONCA'NIN KÜSKÜNLÜĞÜ DEVAM EDECEK Mİ?

Gonca Hatun'un kervanına saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırı esnasında Gonca Hatun'lara yardım eder. Eski günlerdeki gibi sırt sırta dövüşen Gonca ve Alaeddin arasındaki küskünlük nereye kadar sürecektir?

ORHAN, HOLOFİRA VE ELÇİM ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Osman Bey, Orhan ve Elçim'in evlilik meselesini gündeme getirir. Bir an evvel olup bitmesinde fayda olduğunu söyler. Orhan Bey bu durum karşısında ne yapacaktır? Holofira bu meseleyi nasıl karşılayacaktır?

İMREN TEGİN ELÇİM HATUN'U HEDEF ALIYOR

İmren Tegin, Osman Bey'in sarayını karıştırmaya kararlıdır. Elçim ve Orhan'ın evliliğine izin vermeyeceğini söyleyerek Elçim'i öldürmeyi planlar. Casusuna emri verir. Elçim'i öldürme planı nelere sebep olacaktır?

URAZ BEY ŞEHİT OLUYOR

İmren Tegin, Osman Bey'in beylerinden Uraz Bey'in kellesini alır. Düğün hediyesi olarak Osman Bey'e gönderir. Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?

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