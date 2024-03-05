Kuruluş Osman 151. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Osman Bey’in büyüyen mücadelesi!

OSMAN BEY'İN BÜYÜK PLANI NEDİR? Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakının farkındadır. Bu ittifakı bozmak için harekete geçecektir. Osman Bey'in planı ne olacaktır?

ALAEDDİN VE GONCA'NIN KÜSKÜNLÜĞÜ DEVAM EDECEK Mİ? Gonca Hatun'un kervanına saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırı esnasında Gonca Hatun'lara yardım eder. Eski günlerdeki gibi sırt sırta dövüşen Gonca ve Alaeddin arasındaki küskünlük nereye kadar sürecektir?