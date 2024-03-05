Ben Bu Cihana Sığmazam’da nefesler tutuldu: Büyük savaş yaklaşıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 'ın yeni bölümü heyecanı doruklara çıkardı. Peki neler olacak?

Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.