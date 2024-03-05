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Ben Bu Cihana Sığmazam’da nefesler tutuldu: Büyük savaş yaklaşıyor!

Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm için nefesler tutuldu. Büyük savaşın yaklaştığı dizinin yeni bölümünde Leyla’nın hayatı tehlikedeyken Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:44 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:51
Ben Bu Cihana Sığmazam’da nefesler tutuldu: Büyük savaş yaklaşıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü heyecanı doruklara çıkardı. Peki neler olacak?

Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir.

Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.

Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar.

Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar.

Cezayir planının ilk hamlesini yaptığında yaklaşan büyük savaşın da fitilini ateşlemiş olacaktır.

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