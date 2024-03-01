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Kardeşlerim 119. bölümde heyecan dorukta: Akif harekete geçiyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 15:31 Güncelleme 01 Mart 2024, 15:32
Kardeşlerim 119. bölümde heyecan dorukta: Akif harekete geçiyor!

Süreyya'nın Nebahat'e attığı mesaj sonrası, panikle harekete geçen Akif, Nebahat'i evde hiç beklemediği bir halde bulur.

Gördüğü video karşısında dehşete düşmüş olan Yasmin, soluğu Şevval'in yanında alır ve anne-kız arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

Cansu cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Aybike'yle araları gün geçtikçe daha da gerilir. Berk'in servetine göz diken Gökhan, onu yeni bir yatırım yapmaya ikna eder.

Orhan'ın sürekli Ömer'i ön plana çıkaran ve onu savunan tutumu, üst üste yaşanan diğer gelişmelerle birlikte, Oğulcan'ın sabrının taşmasına sebep olur.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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