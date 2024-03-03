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Kardeşlerim 119. bölüm nefes kesti: Oğulcan evi terk etti!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 16:13 Güncelleme 03 Mart 2024, 16:13
Kardeşlerim 119. bölüm nefes kesti: Oğulcan evi terk etti!

Yasmin, annesinden hesap sorup evi terk edip, Ömer'e sığınır. Kızını kaybeden Şevval, intihara teşebbüs eder. Sarp ise olanlara anlam veremez ve annesini sıkıştırır.

Akif, Nebahat Süreyya ile fotoğrafını görmemesi için onu banyoya kitler. Ancak kapıyı açmaya çalışırken ayağı kayan Nebahat başını feci çarpar. Karısını kaybetmekten korkan Akif, Süreyya'yı suçlar. Süreyya ise Akif'e rest çeker. Ya ben ya Nebahat der.

Berk, Aybike'ye romantik jest yapar ve kolye alır. Onları kapı önünde Cansu'da görür. Hemen muhabbete dahil olarak Aybike'yi sinir eder.

Okuldaki veli toplantısında ise Ayla ile Berk'in babası arasında kavga çıkar.

Ayla para kazanmak için bulaşıkçılığa başlar. Babası ise Berk'i kışkırtarak tüm hesaplarındaki parayı çekerek yatırım yapacaklarına inandırır.

Cansu, Berk'in Aybike'ye aldığı kolyeyi takmak için alır. Kolye yüzünden tartışma çıkar. Oğulcan büyük tepki verince tartışma iyice alevlenir. Oğulcan evi terk eder.

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