Kardeşlerim 119. bölüm nefes kesti: Oğulcan evi terk etti!

Akif, Nebahat Süreyya ile fotoğrafını görmemesi için onu banyoya kitler. Ancak kapıyı açmaya çalışırken ayağı kayan Nebahat başını feci çarpar. Karısını kaybetmekten korkan Akif, Süreyya'yı suçlar. Süreyya ise Akif'e rest çeker. Ya ben ya Nebahat der.