Ateş Kuşları 45. bölümde heyecan dorukta: Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Barbar ve Gülayşe balayında, dertlerden uzakta geçirdikleri rüya gibi tatilin ardından mahalleye ve hayatın gerçekliğine döner. Bir tarafta Ateş Kuşları 'nın sırtına çöken büyük borçlar, diğer tarafta Sultan meselesi…

Cemal'in takibiyle Sultan'a dair bazı gerçeklere vakıf olan Barbar'ı zor günler beklemektedir. Öyle ki Sultan meselesi Barbar ve Ali arasında büyük bir yıkıma sebep olacak, Ateş Kuşları arasında soğuk rüzgarlar estirecektir. Mercan, Gülayşe ve tüm ev ahalisini arada bırakacak bu dargınlık ne zaman son bulacak?