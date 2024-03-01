SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Ateş Kuşları 45. bölümde heyecan dorukta: Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 45. Bölümüyle 1 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de ATV’de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda yaşanacaklar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:02 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:15
Ateş Kuşları 45. bölümde heyecan dorukta: Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Barbar ve Gülayşe balayında, dertlerden uzakta geçirdikleri rüya gibi tatilin ardından mahalleye ve hayatın gerçekliğine döner. Bir tarafta Ateş Kuşları'nın sırtına çöken büyük borçlar, diğer tarafta Sultan meselesi…

Cemal'in takibiyle Sultan'a dair bazı gerçeklere vakıf olan Barbar'ı zor günler beklemektedir. Öyle ki Sultan meselesi Barbar ve Ali arasında büyük bir yıkıma sebep olacak, Ateş Kuşları arasında soğuk rüzgarlar estirecektir. Mercan, Gülayşe ve tüm ev ahalisini arada bırakacak bu dargınlık ne zaman son bulacak?

Sultan'ın yalanlarıyla geçmişe dair şüpheler duymaya başlayan Barbar, kapanmış dosyaları tekrar aralayacak. Tam evdeki huzursuzluk bitiyor, Ali ve Barbar'ın arasındaki buzlar eriyor derken gerginliği tırmandıran ne olacak?

Öte taraftan Ali kapatılamayan borçların acizliğiyle kendisini çaresiz ve köşeye sıkışmış bir durumda bulacak. Mercan ve Gülayşe, bu sıkıntısında Ali'ye destek olmak için onun arkasından ne işler karıştıracak?

Torununa kavuşan Çelik'in ve yaşananlara tereddütle yaklaşan Zıpkın'ın cephesinde sular ne zaman durulacak?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Ankara’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın indirim yalanı
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
Galatasaray ZTK’da Fatih Karagümrük’e elendi
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Emekliye 2500 TL destek | Cumhur’un İBB başkan adayı Murat Kurum müjdeleri peş peşe verdi: Öğrenciye %40, İSPARK’a %25 indirim...
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
SON DAKİKA