Bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 27 Şubat ATV yayın akışı

Dizinin 59. yeni bölümü içinse önümüzdeki hafta, yani 5 Mart günü yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler, dizinin heyecan dolu hikayesinin ve oyuncu kadrosunun maceralarına kaldığı yerden devam etmesini sabırsızlıkla bekliyor.
27 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:00 Maça Doğru
20:45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası
23:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:15 Safir
04:50 Mutfak Bahane
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır. Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur. Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir. Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister.
Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar. Artık masada yeni bir kişi vardır. Behçet...