Bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 27 Şubat ATV yayın akışı

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam", yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ederken, bu hafta izleyicilerine ara veriyor. 27 Şubat günü, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle yayın akışında bazı değişiklikler yaşanıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YOK MU, NEDEN YOK? Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam", her hafta salı akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam ederken, 27 Şubat günü beklenmedik bir değişiklikle yayın akışında yer almadı. ATV ekranlarında izleyicilerini heyecanlandıran yeni bölüm, yerini Ziraat Türkiye Kupası maçına bıraktı.