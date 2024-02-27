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Bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 27 Şubat ATV yayın akışı

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam", her hafta salı akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam ederken, 27 Şubat günü beklenmedik bir değişiklikle yayın akışında yer almadı. ATV ekranlarında izleyicilerini heyecanlandıran yeni bölüm için tarih bilgisi araştırılmaya başlandı. Peki, Bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 13:38 Güncelleme 27 Şubat 2024, 13:38
Bu akşam Ben Bu Cihana Sığmazam yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 27 Şubat ATV yayın akışı

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam", yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ederken, bu hafta izleyicilerine ara veriyor. 27 Şubat günü, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle yayın akışında bazı değişiklikler yaşanıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YOK MU, NEDEN YOK?

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam", her hafta salı akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam ederken, 27 Şubat günü beklenmedik bir değişiklikle yayın akışında yer almadı. ATV ekranlarında izleyicilerini heyecanlandıran yeni bölüm, yerini Ziraat Türkiye Kupası maçına bıraktı.

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan heyecan dolu karşılaşma, televizyon ekranlarında futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyerek, "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın düzenli olarak yayınlanan zaman diliminde yer aldı. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği maçın ardından ise dizinin tekrar bölümü izleyicilerle buluşacak.

Dizinin 59. yeni bölümü içinse önümüzdeki hafta, yani 5 Mart günü yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler, dizinin heyecan dolu hikayesinin ve oyuncu kadrosunun maceralarına kaldığı yerden devam etmesini sabırsızlıkla bekliyor.

27 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:00 Maça Doğru

20:45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası

23:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:15 Safir

04:50 Mutfak Bahane

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır. Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur. Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir. Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister.

Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar. Artık masada yeni bir kişi vardır. Behçet...

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